Bereits in zweiter Auflage: Paddock Trail

Immer mehr Pferdehalter fragen sich angesichts mental und physisch kranker Pferde verzweifelt, was sie zur Gesunderhaltung ihrer Tiere ändern müssen.

Die Antwort auf diese Frage lautet: Paddock Trail! Dieses Haltungskonzept bietet den Pferden »unendliche Wege«, was dem natürlichen Bewegungsbedürfnis dieser Lauftiere entspricht. Das Buch behandelt das Konzept Paddock Trail in allen Aspekten von der Haltungstechnik über den Bau der Anlage bis zur richtigen Fütterung und geht darüber hinaus ausführlich auf typische Krankheiten bei Pferden, ihre Ursachen und Möglichkeiten schonender Heilung ein. Es ist somit Anregung und zugleich Anleitung zu naturnaher und damit gesunder Pferdehaltung.

Die vorliegende Neuauflage wurde u. a. erweitert um praxiserprobte Lösungsansätze zur elektrischen Hütesicherheit sowie zur Problematik »Was tun mit dem Matsch?«. Die Kapitel über Ernährung und alternative Heilmethoden wurden aktualisiert und geben neue Denkanstöße. Die Erfahrungsberichte von Paddock-Trail-Betreibern wurden durch die Aufnahme weiterer Anlagen im Umfang annähernd verdoppelt und geben somit v. a. Einsteigern neue und wertvolle Impulse zur Umsetzung eigener Ideen.

Aus dem Inhalt:

Das Konzept des Paddock Trail

Barhuf und Hufgesundheit

Praxis der Pferdeernährung

Krankheiten und Alternativmedizin für Pferdehalter

Wirtschaftliche Aspekte für Stallbetreiber

Die Autoren:

Jörg Weber, Jahrgang 1960, ist Dipl.-Betriebswirt (FH), gelernter Wirtschaftskaufmann und Informatiker, ausgebildeter Hufpfleger (Natural Hoof Care) und seit 2010 ausschließlich auf dem Gebiet der Hufpflege (Barhuf-Thueringen.de) tätig. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin Angela Axthelm betreibt er einen kleinen Hof im Osten Deutschlands, der sich naturnaher und gesunder Pferdehaltung widmet.

Angela Axthelm, Jahrgang 1960, kam als reiner Stadtmensch das erste Mal vor über zehn Jahren mit Pferden in Berührung. Von Anfang an hinterfragte sie die herkömmlichen Haltungskonzepte und so führte sie ihr Weg zu naturnahen Haltungskonzepten, alternativen Heilmethoden und letztendlich auch zur Tierkommunikation.

Dr. Tanja Romanazzi, Jahrgang 1970, studierte Naturwissenschaftliche Informatik und promovierte im Bereich Multimediatechnik / Künstliche Intelligenz. Seit 2002 betreibt sie die Reitanlage Gut Heinrichshof mit verschiedenen Offenstallkonzepten (darunter zwei Paddock Trails) und inzwischen über 70 Pferden. Sie ist Autorin mehrerer Pferdefachbücher.

Christiane Urban ist Mit-Inhaberin des Barhuf-Instituts und Ausbilderin mit dem Schwerpunkt Ernährung von Pferden. Sie absolvierte eine Ausbildung zum Thema Pferdeernährung bei der führenden Forscherin auf diesem Gebiet, Frau Dr. Eleanor Kellon (USA).

Bibliographie:

J. Weber, A. Axthelm, T. Romanazzi, C. Urban:

Paddock Trail

2. Auflage 2016

224 Seiten

125 Farb.-Abb., 4 SW-Abb.

ISBN: 978-3-89432-267-0

€ 32,95