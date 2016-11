Die Blutwert-Lüge: Warum Laborwerte falsch sind und uns krank machen

Millionen von Patienten machen die leidvolle Erfahrung, dass ihr Blutbefund ‚in Ordnung‘ ist, obwohl sie zweifellos krank sind. Das sind Menschen mit unerkannter Schilddrüsen- oder Diabeteserkrankung, mit Depressionen oder Fatigue-Syndrom, mit kognitiven Störungen oder Demenz – und nicht zuletzt die große Schar derer, die als Psychosomatiker abgestempelt werden.

Die Ursache dafür ist, dass bis zu 70 Prozent aller ärztlichen Diagnosen anhand der gemessenen Laborbefunde erstellt werden. In den meisten Fällen können diese aber nur aufzeigen, was sich gerade im Blut befindet − nicht aber, was in den Geweben im Körper passiert. Das ist fatal, denn auch wenn ein untersuchter Stoff im Blut innerhalb des Referenzbereichs liegt, kann in den Geweben und Organen, wie Niere, Leber, Pankreas, Gehirn oder Knochen, trotzdem ein Mangel oder ein Überschuss dieses Stoffes vorhanden sein. Das ist Fakt und durch eine hohe Zahl von medizinischen Studien belegt. Deswegen leiden viele Menschen trotz „normaler“ Blutbefunde monate- oder jahrelang an Erkrankungen, ohne eine Diagnose, geschweige denn eine Therapie zu bekommen − und werden womöglich noch als „stressbelastete Psychosomatiker“ abgestempelt.

Verständlich und medizinisch fundiert, zeigt die Wissenschaftsjournalistin Miryam Muhm erstmals auf, wie häufig Blutwerte von medizinischer Seite falsch eingeschätzt werden und wie die falsche Festlegung vieler Referenzbereiche für Blutwerte zu Fehldiagnosen und Behandlungsfehlern führt.

Aus dem Inhalt:

Wie sicher sind Laborbefunde?

Glukose – der honigsüße Diabetes

Eisen – Eisenmalgel, Burn-out & Co.

Geophagie – Appetit auf Erde

Kalzium – Osteoporose

TSH – nicht erfasste Schilddrüsenerkrankungen

Jod – zurück zum Beginn der Evolution

Vitamin B12 – Demenz

Vitamin B1 – eine neue Waffe gegen Parkinson?

Vitamin D – Dilemma Sonnenschutz

Die Autorin:

Miryam Muhm ist als freie Journalistin spezialisiert auf Medizin und Naturwissenschaften. Sie schrieb für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Für das italienische Fernsehen ist sie als wissenschaftliche Beraterin tätig. Die in München und Italien lebende Autorin ist zudem selbstständige Dokumentarfilmerin für RAI TV und das Schweizer Fernsehen (Bereich Wissenschaft).

Bibliographie:

Myriam Muhm

Die Blutwert-Lüge

Warum Laborwerte falsch sind und uns krank machen

240 Seiten,

Klappenbroschur

ISBN 978-3-95890-054-7

18,99 € (D) / 19,60 € (A)

Europa Verlag