VR Classics 2017

Die VR Classics vom 16. bis 19. Februar 2017 zählen zu den erfolgreichsten internationalen Hallenturnieren in Deutschland. Zu diesem Traditions-Event trifft sich seit über einem halben Jahrhundert die Spitze der internationalen Reiterszene zum Wettkampf in den Holstenhallen. Dieses Turnier mit Weltcup-Status präsentiert sich einerseits weltoffen, andererseits auch angenehm familiär.

Die Weltcup-Dressur-Tour beginnt in 2017 sogar zum 31. Mal mit dem Grand Prix – bis am Sonntag die Besten in der Kür antreten. Für die Springreiter geht es hingegen um wertvolle Weltranglistenpunkte in der internationalen Tour. Aber auch der Nachwuchs und die Reiter aus der Region starten auf diesem Turnier.

