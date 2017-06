Der Sattel gehört John Boy, nicht Fury!

[Anke Klabunde]. Das ist Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen: Die Marktdurchdringung der Westernsättel – oder derjenigen Exponate, die danach aussehen – hat stark zugenommen. Nachbars Kaltblut läuft damit ebenso durch den Wald wie der angeblich so stolze Araber aus dem Offenstall. Komisch ist nur, dass die Sättel fast immer identisch gross und wuchtig erscheinen – und dabei auch noch besonders pferdefreundlich sein sollen. Und es scheint unerheblich zu sein, ob es sich um ein typisches Warmblut oder um ein Pony handelt, auf dem das gute Stück dann zum Einsatz kommt.

Eine weitere Kuriosität ist die Grösse der Sitzfläche. Bei den „englischen“ Sätteln wird diese sowohl in Abhängigkeit vom jeweiligen Einsatzzweck (Springen, Dressur, etc.) als auch in Abhängigkeit von der – nennen wir es freundlicherweise – „Konfektionsgröße“ des Reiters ausgewählt. Bei den Westernreitern – bzw. formulieren wir es gemässigt – bei den Westernsattelnutzern erfolgt die Auswahl offenbar nach anderen, nicht immer ganz nachvollziehbaren Kriterien. Weit verbreitet wähnt man sich auf der richtigen, sprich „guten“ Seite, wenn man eine möglichst große Auflagefläche verwendet. Problematisch ist es nur, wenn der Pferderücken gar nicht so viel Auflagefläche hergibt…

Auffällig in dieser Disziplin – oder besser: bei dieser Nutzergruppe – ist auch, dass überproportional viele, eher übergewichtige Reiter in diesen Sätteln unterwegs sind. Gut, das Argument ist hinlänglich bekannt: Ein schwerer Rucksack, gut gepackt, ist deutlich angenehmer zu tragen als ein leichter, schlecht gepackter Rucksack. Allerdings muss man sich dann auch dieser Argumentation konsequent beugen: Ein gut gepackter Rucksack steht als Symbol für einen gut sitzenden und sein Körpergefühl beherrschenden Reiter…. Diese Konsequenz vermisst man allerdings häufig in den Diskussionen – und noch mehr auf dem Rücken der Pferde.

Aber auch eine perfekt gefüllte und gut ausbalancierte Tasche kann auf Dauer zu Rückenschäden bzw. –schmerzen führen, wenn sie denn schlichtweg zu (!) schwer ist. Bei den Kraftfahrzeugen beachten wir doch auch das zulässige Gesamtgewicht… aber viele Menschen scheinen ihren Pferden leider nicht das gleiche Recht der maximalen Zuladung zuzugestehen.

In einem Western-Freizeit-Park im Harz kann man nicht nur Gold schürfen, sondern auch Westernsättel kaufen. Auch hier ist der Erwerb eines Sattels durchaus gängige Praxis, ohne dass das Pferd – welches ironischerweise vermutlich „Lucky“ heisst – den Park je von innen gesehen hat.

Die Anhänger der Freizeit-Wildwest-Romantik haben sicherlich auch eine andere Vorstellung von dem Leben der Cowboys: Dort gehört der Sattel John Boy – und nicht Fury. Es ging darum, bei der langen, harten Arbeit bequem zu sitzen und nicht darum, das Pferd zu schonen! Das Motto lautete: „Ich reite es so lange, bis ich es esse!“ Es gab (und gibt) ja genügend Pferde in den weiten Tälern der Rocky Mountains…