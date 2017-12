Jetzt neu: Der Schenkelbrand

Ich habe da eine Theorie: Stellen wir uns einmal vor, ein Tüftler hätte vor Jahrhunderten den Transponder erfunden, und den Schenkelbrand habe sich die EU erst jetzt ausgedacht. Statt uns Sorgen um die Zukunft des Schenkelbrandes zu machen, wären wir jetzt krank vor Sorge um die Zukunft des Chips. Aber die Tierschützer und Tierärzte wären überzeugt, dass der Schenkelbrand die beste Alternative zur Kennzeichnung von Pferden darstellt. Sie würden uns mitteilen, dass jedes Jahr zahlreiche Innovationen den Markt überschwemmen und anschliessend nichts mehr wäre wie vorher. So ist das eben auch in der Pferdezucht.

Welch‘ ein Aufwand doch das inzwischen traditionelle Chippen bedeutet, wissen Pferdezüchter und –halter doch am besten. Der Tierarzt muss gerufen werden, eine lokale Betäubung gesetzt, der Chip kontrolliert, registriert und in den Muskel des jungen Tieres appliziert werden. Darüber hinaus muss theoretisch jeder Käufer (oder der Tierarzt seines Vertrauens) über ein Lesegerät verfügen. „Mal eben schnell“ lässt sich eine Überprüfung der Lebensdaten des Vierbeiners nicht realisieren.

Da ist das Setzen eines Brandzeichens doch deutlich einfacher: Ein Eisen, ein Feuer und – schwupps – ist das Markenzeichen des Zuchtverbandes auf der Pelle des Fohlens für ewige Zeiten aufgebracht. Das Brandzeichen kann nicht im Körper wandern und bleibt an Ort und Stelle, es ist jederzeit von jedem zu erkennen. Kein Lesegerät ist erforderlich, gute Augen sind ausreichend für eine Identifikation. Darüber hinaus können bei Bedarf sogar mehrere Zeichen gesetzt werden, an den unterschiedlichsten Stellen des Pferdekörpers. Empfohlen wird der Hinterschenkel auf der linken Seite, aber auch das Areal am Hals unmittelbar hinter den Ohren oder die Sattellage bieten sich für eine weitere Kennzeichnung an. So viel Kreativität – das ist beim Chippen nicht einmal vorgesehen, geschweige denn gestattet. Auch optisch macht der Brand doch viel mehr her als so ein profaner Transponder. Auf Turnieren oder bei Stallbesuchen können Freunde, Bekannte und Reiterkollegen sofort erkennen, welcher Pferderasse der eigene Vierbeiner angehört – ein echter Mehrwert, hebt dies doch Renommee und Anerkennung. Auch das Zugehörigkeitsgefühl des Pferdebesitzers steigt – denn unter Gleichgesinnten fühlt Mensch sich gleich viel wohler. Wo, bitte schön, entstehen solche Empfindungen beim Transponder?